Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfall mit Bus im Begegnungsverkehr - Lenker eines weißen Pkw gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 26.03.2025, gegen 21:05 Uhr, ist es im Einmündungsbereich der B 518, Ausfahrt Wehr-Mitte, zu einem Streifvorgang zwischen einem Bus und einem Auto gekommen. Ein 43jährige Omnibusfahrer war auf der Bahnstraße in Wehr unterwegs und beabsichtigte auf die Bundesstraße 518 einzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam ihm ein unbekannter Pkw entgegen, welcher von der Bundesstraße kommend in die Bahnstraße abbog. Es kam zum Streifvorgang der abbiegenden Fahrzeuge, bei welchem Sachschaden entstand. Der unbekannte weiße Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Stadtmitte fort. Das Polizeirevier Bad Säckingen, 07761 934-0, bittet den unbekannten Lenker des weißen Pkw sich zu melden. Zeugen, die Angaben zum beteiligten Auto machen können, werden ebenfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell