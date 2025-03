Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht vom 22.03.25, 18 Uhr auf 23.033.2025, 3 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen in der Sonnhalde in Emmendingen.

Die unbekannte Täterschaft hatte eine Terrassentür aufgehebelt und die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht.

Über die Höhe des Diebstahlschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können.

