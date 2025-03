Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Pkw kommt von der Fricktalstraße ab - Fahrer verstorben

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.03.2025, gegen 15.35 Uhr, kam ein 87-jähriger Fahrer eines Pkw, vermutlich aufgrund einer medizinischen / internistischen Ursache, nach rechts von der Fricktalstraße (Bundesstraße 518) ab. Nach etwa 40 Meter kam der Pkw an einer Böschung zum Stehen und fing vorne rechts an zu brennen. Von Ersthelfern wurde der 87-jährige Fahrer aus seinem Pkw befreit. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 87-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Brand am Pkw konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell