Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frau schlägt Fahrraddieb in die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.03.2025, gegen 15.00 Uhr, überraschte eine 37-jährige Frau einen vermeintlichen Fahrraddieb, welcher gerade im Begriff war das Fahrradschloss ihres Pedelecs mit einem Akku-Trennschleifer aufzutrennen. Die 37-Jährige stellte ihr Pedelec der Marke Cannondale samt Fahrradanhänger verschlossen in der Kreuzstraße Hausnummer 30 A ab und begab sich kurz in das Haus. Als sie einige Minuten später zurückkam, bemerkte sie einen unbekannten Mann an ihrem Pedelec, der gerade das Fahrradschloss mittels einem Akku-Trennschleifer durchtrennt hatte. Auf einem alten Fahrrad ergriff der Unbekannte ohne Diebesgut die Flucht. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Zwischen 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, normale Statur, schwarze Haare mit gräulichen Schläfen. Er trug eine schwarze Weste und war mit einem alten Fahrrad unterwegs. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

