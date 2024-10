Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim -Einbruch in Wohnhaus

Bornheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Samstag (19.10.2024) in ein Wohnhaus in der Mörlheimer Straße in Bornheim eingebrochen. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr verschafften sie sich über die Terrasse Zutritt zum Gebäude und durchwühlten anschließend die Wohnräume. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Landau unter 06341 287-0 oder kilandau.k43@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell