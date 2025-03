Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auffahrunfall auf Bundesstraße - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 25.03.2025, gegen 07.45 Uhr, kam es vor der Lichtzeichenanlage bei der Anschlussstelle Schopfheim-Mitte zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten und einem erheblichen Sachschaden. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 317 von Hausen kommend in Richtung Maulburg und übersah den vor ihr fahrenden 33-jährigen Pkw-Fahrer, welcher wegen der Lichtzeichenanlage abbremsen musste. Die 31-Jährige fuhr in der Folge auf den Pkw des 33-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 33.000 Euro geschätzt.

