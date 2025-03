Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden

Schwörstadt: Riskante Überholmanöver auf der Bundesstraße 34 - Polizei sucht Zeugen/Geschädigte

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.03.2025, in dem Zeitraum gegen 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr, soll ein unbekannter Fahrer eines Lieferfahrzeuges eines großen Versandhandels auf der Bundesstraße 34, zwischen Rheinfelden-Riedmatt bis Ortseingang Schwörstadt, mehrfach riskant andere Verkehrsteilnehmer überholt haben. Teilweise in Überholverboten und über durchgezogene Fahrbahnlinien. Vor einer 56-jährigen Pkw-Fahrerin sei das Lieferfahrzeug nach dem Überholvorgang so knapp eingeschert, dass die 56-Jährige stark abbremsen musste um eine Kollision zu verhindern. Womöglich wurden durch das Fahrverhalten des Fahrers des Lieferfahrzeuges noch weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen gemacht haben.

