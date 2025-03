Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 26.03.2025, zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Zähringerstraße in Riegel ein.

Die Täterschaft zerstörte die Terrassentür im Erdgeschoss, gelangte so ins Innere der Wohnung und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Über die Höhe des Diebstahlschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell