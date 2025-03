Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizisten stellen fünfstellige Summe Bargeld und vierstellige Anzahl E-Zigaretten sicher

Duisburg (ots)

Zivile Polizeibeamten kontrollierten am Mittwochabend (19. März, 20:15 Uhr) einen Mietwagen mit auswärtigem Kennzeichen auf der Heuserstraße/Salvatorweg.

Beim Herantreten an den geparkten weißen Polo stellten die Polizisten im Fahrzeuginnenraum zwei Männer und eine größere Summe Bargeld fest. Die Einsatzkräfte stellten den beiden Männern Nachfragen. Das Duo habe sich mit zwei weiteren Männern treffen wollen, die in diesem Moment aus einem in der Nähe parkenden Auto stiegen und sich den Beamten näherten.

Für die Kontrolle des zweiten Duos forderten die Polizisten weitere Kräfte an. Ein unabhängiger Zeuge berichtete, dass ein weiterer dort parkender VW Golf auch zu dem Quartett gehören soll.

Während des Einsatzes gingen die Ermittler einem Hinweis nach, dass sich ggf. weitere E-Zigaretten in einem Schließfach befinden könnten. Eine Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Durchsuchung des Lagerfaches an. Der Hinweis bestätigte sich. In dem Fach befanden sich weitere E-Zigaretten und konnten einem der vier Männer zweifelsfrei zugeordnet werden.

Bei den Durchsuchungen der Männer, der drei Fahrzeuge und dem Schließfach fanden die Beamten insgesamt eine hohe fünfstellige Summe Bargeld und eine hohe vierstellige Anzahl an E-Zigaretten. Die Zivilpolizisten stellten alle Gegenstände sicher. Nun müssen sie die Männer mit einem Strafverfahren wegen Steuerhehlerei, Verstoßes gegen das Tabakerzeugnisgesetz sowie Geldwäsche auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell