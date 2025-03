Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Folgemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung im Kino: Duo identifiziert - Polizei sucht weitere Zeugen

Duisburg (ots)

Bereits am 14. April 2024 kam es gegen Mitternacht (0 Uhr) in einem Kino an der Neudorfer Straße zu einem Körperverletzungsdelikt, bei welchem ein 39-jähriger Dinslakener schwer verletzt wurde. Vier zunächst Unbekannte sollen in Folge einer verbalen Auseinandersetzung in den Toilettenräumen körperlich auf den Mann eingewirkt haben.

Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/250311neudorfsued

In Folge von mehr als zwei Dutzend eingehenden Hinweisen aus der Bevölkerung mit vielversprechendem Inhalt gelang es den Ermittlern des Kriminalkommissariats bereits zwei der vier Tätern zu identifizieren. Die beiden 26- und 28-jährigen Duisburger mit deutscher Staatsangehörigkeit müssen sich nun mit dem Strafverfahren auseinandersetzen.

Trotz dieses ersten Fahndungserfolgs dauern die Ermittlungen an. Die Kriminalbeamten suchen noch weitere Zeugen.

Hier der Link zum Fahndungsportal: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5988512

Wenn Sie Angaben zu den Tätern machen können, die Tat zum damaligen Zeitpunkt beobachtet haben oder die abgebildeten Personen wiedererkennen, dann melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell