POL-FR: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Lkrs. Emmendingen, 79331 Teningen, Neudorfstraße

Am 07.03.2025 kam es in der Neudorfstraße in Teningen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr. Der beschädigte Pkw, ein Mercedes, war am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Sportgelände abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen größeren weißen Kastenwagen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07641 582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

