POL-DA: Lorsch/ Groxheimertal: Zwei Häuser durch Einbrecher angegangen/ Hoher Schaden entstanden

Lorsch/ Groxheimertal (ots)

Am Wochenende wurden im Kreis Bergstraße zwei Häuser durch Einbrecher angegangen. Während in Gorxheimertal Beute gemacht werden konnten, scheiterte in Lorsch ein Einbruchversuch.

Zwischen 14 und 18 Uhr am Freitag (20.9.) ereignete sich der Einbruch in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße im Gorxheimertaler. Eine unbekannte Person steht im Verdacht, gewaltsam über die Terrassentür in das Gebäude eingedrungen zu sein. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen konnte diverser hochwertiger Schmuck entwendet werden. Die Person verließ den Tatort unerkannt, vermutlich durch den Garten. Die genaue Schadenssumme ist nun Gegenstand der Ermittlung.

Einen Tag später (21.9.) versuchten Kriminelle in der Stiftstraße in Lorsch, zwischen 9 und 16:30 Uhr, ebenfalls durch die Terrassentür in ein Wohnhaus einzubrechen. Nach ersten Ermittlungen scheiterte der Versuch jedoch, da die Tür besonders gegen Einbruch geschützt war. Trotzdem hinterließ die gewaltsame Vorgehensweise einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hier flohen die Täter ohne Beute.

In beiden Fällen hat das Einbruchskommissariat aus Heppenheim (Kommissariat 21/22) die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Anwohner, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 06252 / 7060 zu melden.

