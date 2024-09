Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fassade beschädigt

Polizei nimmt 25-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Nachdem er in der Luisenstraße einen Schaden verursacht hatte, konnte ein junger Mann von einer Darmstädter Polizeistreife am Sonntagabend (23.9.) vorläufig festgenommen werden. Zuvor hatte der 25-Jährige, vermutlich mit einem Stein, auf die Fassade eines Ladens eingeschlagen. Aufgrund der guten Beschreibung eines Zeugen konnte der Mann in unmittelbarer Nähe von der Polizei gestellt werden. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte ihn die Streife in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Mann wird sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, in einem Strafverfahren verantworten müssen.

