POL-REK: Pulheim - Am frühen Sonntagmorgen (02.06.) bewarfen Unbekannte einen fahrenden Pkw mit Glasflaschen.

Frechen (ots) - Zeuge meldete verdächtiges Verhalten Dank eines aufmerksamen Zeugen haben Polizisten am Mittwochmittag (29. Mai) in Frechen einen Diebstahl verhindert. Sie trafen drei verdächtige Männer (29, 46, 49) dabei an, wie sie Metall in einen Transporter luden. Gegen 12.45 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug in der ...

mehr