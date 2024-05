Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240531-2: Mutmaßliche Bande beim Diebstahl angetroffen - Strafanzeige

Frechen (ots)

Zeuge meldete verdächtiges Verhalten

Dank eines aufmerksamen Zeugen haben Polizisten am Mittwochmittag (29. Mai) in Frechen einen Diebstahl verhindert. Sie trafen drei verdächtige Männer (29, 46, 49) dabei an, wie sie Metall in einen Transporter luden.

Gegen 12.45 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug in der Ernst-Heinrich-Geist-Straße. Drei Männer sollen mit ihrem Mercedes mehrfach die Straße abgefahren sein und sich verdächtig umgesehen haben.

Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, parkte der Transporter am Fahrbahnrand und die Verdächtigen luden große Metallteile, die vor einem Firmengelände auf einer Palette lagen, in ihr Fahrzeug ein. Die Beamten stoppten den Vorgang und kontrollierten die polizeibekannten Personen. Sie veranlassten die Abladung der Metallteile und entließen die nunmehr Beschuldigten. Diese müssen sich unter anderem wegen des Verdachts des Bandendiebstahls sowie wegen mehrerer Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Gewerbeordnung verantworten.

Hinweise von Zeugen sind, wie in diesem Fall, für die polizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung. Scheuen Sie nicht, die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen, auch über den Notruf 110, zu kontaktieren. Eine gute Beschreibung der Beobachtungen und der Person kann dazu beitragen, Sachverhalte und mögliche Straftaten aufzuklären. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell