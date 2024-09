Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Verfahren nach Verkehrskontrolle

Groß-Gerau (ots)

Ein 25-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am Sonntag (22.9.) in zwei Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 12.30 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau den Mann im Nordring und unterzog ihn einer Kontrolle. Hierbei stießen die Polizeikräfte in seinem Fahrzeug fast 100 Gramm Haschisch. Zudem deuteten weitere aufgefundene Gegenstände auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hin. In der Fahrertür konnte zudem ein griffsbereites Teppichmesser aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden. Der 25 Jahre alte Mann aus Groß-Gerau wurde festgenommen und für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. Da körperliche Anzeugen zudem vermuten ließen, dass er unter Drogeneinfluss am Steuer saß, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

