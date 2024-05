Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Kleinkind in Zwangslage

Mainz (ots)

Am Freitag, 31. Mai 2024 gegen 15:33 Uhr hatte eine Sozialbetreuerin von einem Mehrfamilienhaus in Mainz-Gonsenheim über die Notrufnummer 112 gemeldet, dass ein Kleinkind mit der Hand zwischen Tür und Türrahmen eingeklemmt ist. Aufgrund der Meldung der Anruferin alarmierte die Feuerwehrleitstelle Mainz umgehend einen Einsatzleitwagen und ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Berufsfeuerwehr Mainz in die Finther Landstraße in Mainz-Gonsenheim.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Lage bestätigt werden. Ein knapp 2-jähriges Kleinkind war mit dem Unterarm an der Scharnierseite einer massiven Haustür zwischen Türblatt und Türrahmen geraten und eingeklemmt.

Die massive Haustür wurde zunächst mit Rüstholz gegen weitere Bewegungen gesichert. Mit einem hydraulischen Türöffner konnte anschießend der Spalt zwischen Türrahmen und Türblatt vergrößert und das Kleinkind aus der Zwangslage schnell befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Die nach der Befreiung erleichterte, aber auch sichtlich geschockte Mutter des Kindes, musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr kurzzeitig betreut werden. Eine weitere Betreuung erfolgte durch anwesende Familienmitglieder.

Nach der Untersuchung im Rettungswagen wurde das Kleinkind aufgrund einer Fraktur in eine Kinderklinik verbracht.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Mainz mit insgesamt 8 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell