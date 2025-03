Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Schuss auf Person - Waffe sichergestellt

Duisburg (ots)

Ein Kradfahrer der Polizei wurde auf seiner Streife am Mittwochmorgen (19. März, 09:50 Uhr) von einem Duisburger (41) in der Hochfeldstraße angesprochen. Dieser teilte ihm mit, dass er ein lautes Schussgeräusch gehört habe. Als er sich umblickte, habe er in einem Wohnungsfenster eine Person wahrgenommen, die mit einem Gewehr auf ihn gezielt habe. Der Polizist orderte weitere Beamte zur Tatörtlichkeit.

Die Beamten suchten den tatverdächtigen Schützen (24) in dessen Wohnung auf. Dort fanden sie ein Luftgewehr samt Munition und stellten dieses sicher. Der 24-Jährige niederländischer Staatsangehörigkeit besitzt keinen Waffenschein. Er muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinander setzen.

