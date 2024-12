POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. Versuchter Raub - Tatverdächtiger verlässt Bahnhof mit Zug

Warendorf (ots) - Ein 42-Jähriger aus Warendorf fuhr am Sonntag, den 01.12.2024, gegen 00.15 Uhr, mit seinem PKW in Warendorf auf der Straße Kolkstiege in Richtung der Hohe Straße. In der Linkskurve am Übergang von der Kolkstiege in die Hohe Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Das Haus wurde im Bereich des Einganges stark beschädigt, blieb aber ...

