POL-WAF: Beckum. Einbruch in ein Wohnhaus

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (27.11.2024) einen roten Opel Astra Sports Tourer in Ahlen angefahren, vorne beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Vermutlich fuhr der Beteiligte mit einer Anhängerkupplung gegen den Pkw. Das Auto stand zwischen 14.00 Uhr und 07.00 Uhr am Donnerstag auf einem Parkstreifen an der Walstedder Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per ...

