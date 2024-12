Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. PKW prallt gegen eine Hauswand

Warendorf (ots)

Ein 42-Jähriger aus Warendorf fuhr am Sonntag, den 01.12.2024, gegen 00.15 Uhr, mit seinem PKW in Warendorf auf der Straße Kolkstiege in Richtung der Hohe Straße.

In der Linkskurve am Übergang von der Kolkstiege in die Hohe Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Das Haus wurde im Bereich des Einganges stark beschädigt, blieb aber bewohnbar.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum des 42-jährigen Fahrers, ihm wurden Blutproben entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 25.000 Euro. Der PKW des 42-Jährigen musste abgeschleppt werden.

