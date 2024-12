POL-OE: Verkehrsunfall auf der B55

Kirchhundem (ots) - Am Montag, 9. Dezember, gegen 19.55 Uhr kam es zu einem versuchten Raub in einem Supermarkt an der Herrntroper Straße. Ein unbekannter Täter bedrohte die Mitarbeitende des Supermarktes an der Kasse mit einer Pistole und verlangte die Kasseneinnahmen. Die Mitarbeiterin konnte in das naheliegende Büro gelangen und sich dort in Sicherheit bringen. Der Unbekannte flüchtete daraufhin von der ...

