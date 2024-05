POL Schwaben Nord: Einladung: Polizeipräsident macht den Fahrradführerschein

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Montag (29.04.2024) kam es zu einer Beschädigung eines schwarzen 3er BMW in der Ahornerstraße. Gegen 09.45 Uhr stellte eine 19-Jährige ihr Auto am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 11.15 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie Dellen und Kratzer an der Heckklappe. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die ...

