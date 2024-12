Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Raub im Supermarkt

Kirchhundem (ots)

Am Montag, 9. Dezember, gegen 19.55 Uhr kam es zu einem versuchten Raub in einem Supermarkt an der Herrntroper Straße. Ein unbekannter Täter bedrohte die Mitarbeitende des Supermarktes an der Kasse mit einer Pistole und verlangte die Kasseneinnahmen. Die Mitarbeiterin konnte in das naheliegende Büro gelangen und sich dort in Sicherheit bringen. Der Unbekannte flüchtete daraufhin von der Örtlichkeit. Nach Angaben der Zeugin war der Täter 1,70 Meter groß sowie zwischen 40 und 50 Jahren alt. Das Gesicht des Mannes war wegen eines dunklen Schals und einer Mütze nicht zu erkennen.

Falls jemand zur Tatzeit in der Umgebung des Supermarktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, nimmt die Polizei Hinweise unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell