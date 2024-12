Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weiterer Dieseldiebstahl

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Wie bereits gemeldet kam es im Zeitraum vom 02.12.2024 nachmittags bis in die frühen Morgenstunden des 03.12.2024 zu einem Kraftstoffdiebstahl von 150 Litern Diesel-Kraftstoff in Imsweiler. Nachträglich wurde nun bekannt, dass im selben Zeitraum auch an einem LKW in der Kreuzwiese in Rockenhausen (Gewerbegebiet) 400 Liter Diesel-Kraftstoff entwendet wurde. Die Polizei in Rockenhausen bittet nun auch in diesem Fall um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de. |DSI

