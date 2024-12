Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauscht im Graben

POL-PDKL03 (ots)

Verunglücktes Überholmanöver auf der Bundesstraße 423 endet im Straßengraben. Ein dunkler Pkw der Marke BMW kam am Montag, 02.12.2024 kurz vor 03.00 Uhr aus Richtung Brücken und überholte vor dem Ortseingang Steinbach ein anderes Fahr-zeug. Unmittelbar im Anschluss an das Überholmanöver kam der BMW in einer Links-kurve von der Fahrbahn ab. Bei dem 29jährigen Fahrer wurde deutlicher Alkoholein-fluss festgestellt. Als weitere Unfallursache nimmt die Polizei an, dass der Fahrzeug-lenker seine Geschwindigkeit nicht den nächtlichen Verkehrsverhältnissen angepasst hat. Spuren abseits der Fahrbahn deuten darauf hin, dass das Fahrzeug nach Ab-kommen von der Fahrbahn knapp 100 Meter durch ein Feld rollte und zunächst auf einem befestigten Weg zum Stehen kam. Offenbar versuchte der Fahrer auf dem glei-chen Weg zurück auf die Fahrbahn zu gelangen und blieb mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben stecken. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Sein Pkw war nicht mehr fahr-bereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Unfallfahrzeug bereits zuvor in der Ortslage Brücken einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt nahm und sich nach dem Beinahe-Zusammenstoß rasant entfernte. Möglicherweise fiel das Fahrzeug bereits zuvor durch verkehrswidriges Fahrverhalten auf.

Zeugen und potenziell Geschädigte werden gebeten sich unter Tel.: 06381 - 919-0 oder pikusel@polizei.rlp.de bei der Polizei in Kusel zu melden.|pikus

