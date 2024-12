POL-OE: Schmuck aus der Wohnung gestohlen

Attendorn (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05./06.12.2024) in eine Firma an der Straße Askay ein. In der Lagerhalle und den angeschlossenen Büroräumen wurden diverse Schränke und Schubläden durchsucht. Ob den Tätern dabei Beute in die Hände fiel, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend benannt werden. Der Sachschaden wird ungefähr auf einen vierstelligen Eurobereich geschätzt. Die Kriminalpolizei ...

