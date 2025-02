Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Taschendiebe erbeuten Geldbörse

Nordhausen (ots)

Ein derzeit unbekanntes Diebes-Duo, bestehend aus einer Frau und einem Mann, entwendeten gestern auf listige Art und Weise die Geldbörse eines 87-Jährigen in der Dr.-Robert-Koch-Straße. Die Tat ereignete sich gegen 13 Uhr in einer Bankfiliale. Anschließend versuchte die Frau einen Bargeldbetrag mit der entwendeten Geldkarte an einem Bankautomaten abzuheben, was jedoch nicht gelang. Dennoch erbeuteten die Diebe einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Brieftasche des Geschädigten. Derzeit werden Videobilder ausgewertet, um die Tätern bekannt zu machen.

Zeugen, die sich in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr in der Bankfiliale in der Dr.-Robert-Koch-Straße befunden haben und die Täter bei der Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0042897/2025

