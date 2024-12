Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrzeugbränden

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am vergangenen Freitag (13.12.2024) setzte ein bislang unbekannter Täter gegen 22.00 Uhr drei Kleintransporter in der Schillstraße und der Elisabethstraße in Brand. Zwei Fahrzeuge konnten durch die Feuerwehr und einen Passanten gelöscht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben könne, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell