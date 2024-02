Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sattelzug auf Autobahn umgekippt

Kirrweiler (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23:40 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus dem Großraum Freiburg mit seinem Sattelzug die BAB 65 in Richtung Karlsruhe. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Edenkoben zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Bankette. Das mit Sammelgut beladene Gespann schaukelte sich auf, kippte auf die linke Seite und blieb auf dem Standstreifen liegen. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt, der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Unachtsamkeit kostete ihn ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde neben der Autobahn GmbH und dem Abschleppdienst auch die Feuerwehr hinzugezogen. Zur Bergung des Sattelzugs musste der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt werden. Die Maßnahmen dauern vermutlich bis in die Morgenstunden an.

