POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Mann unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (15.12.2024) flüchtete ein Autofahrer in der Innenstadt vor der Polizei. Der Autofahrer war offenbar alkoholisiert. Sein Führerschein und der BMW wurden sichergestellt. Gegen 01.45 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den 26-jährigen Autofahrer in der Konrad-Adenauer-Allee, der mehrere rote Ampeln überfuhr. Die Polizeistreife ...

