POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Verkehrssünder nach Verfolgungsfahrt

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Freitag (13.12.2024) wurde eine 41-Jährige von einer einfahrenden Straßenbahn in der Ulmer Straße erfasst. Sie wurde dabei leicht verletzt. Gegen 18.35 Uhr fuhr die Straßenbahn auf die Haltestelle in der Ulmer Straße zu. Der Straßenbahnfahrer bemerkte die 41-Jährige, gab ein Warnsignal ab und leitete eine Vollbremsung ein. Die ...

