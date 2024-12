Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen - Unfall mit Fahrradfahrerin

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Samstag (14.12.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem unbekannten Autofahrer in der Augsburger Straße. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 22.40 Uhr fuhr die 30-Jährige Fahrradfahrerin auf der Augsburger Straße in Richtung Pfersee. Auf Höhe der Eberlestraße wurde sie von einem dunklen Kombi überholt. Der unbekannte Autofahrer überholte sehr knapp, so dass die Fahrradfahrerin offenbar mit einem Reifen in die Straßenbahnschienen geriet. Die 30-Jährige stürzte. Der Autofahrer hielt an, bei der 30-Jährigen schien alles in Ordnung zu sein und beide setzten ihre Fahrt fort. Wenige Meter später musste die Fahrradfahrerin anhalten und einen Rettungswagen rufen. Nach der Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

