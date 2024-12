POL Schwaben Nord: Mülltonnenbrand

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (13.12.2024) stahl ein bislang unbekannter Täter in der City Galerie das Handy eines 19-Jährigen. Der 19-Jährige saß in dem Einkaufszentrum auf einer Bank und legte sein Handy neben sich ab. Beim Verlassen der Bank ließ er das Handy liegen. Nach kurzer Zeit bemerkte er das Fehlen und kehrte zurück. Der unbekannte Täter nahm das Handy offensichtlich innerhalb von ca. 10 ...

mehr