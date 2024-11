POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Radfahrer und Pkw - Unfallbeteiligter gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 14.11.2024, 18.35 Uhr, versuchte drei unbekannte weibliche Personen in der Isteiner Straße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die drei weiblichen Personen versuchten eine Tür zum Wintergarten aufzuhebeln, was augenscheinlich misslang. Nach Sachlage gelangen die weiblichen Personen nicht in das Haus. Die Ermittlungen hat das ...

