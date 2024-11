Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Feuerwehreinsatz in Horheim wegen verbranntem Fett in Kochtopf

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag, 14.11.2024, kurz vor 17.30 Uhr, in die St. Margaretenstraße gerufen, da es dort in der Küche eines Hauses zu einem sogenannten "Fettbrand" kam. Beim Zubereiten des Essens wurde wohl ein Topf, welcher sich auf der angeschalteten Herdeplatte befand und in welchem sich Fett befand, vergessen. Das Fett entzündete sich. Dank des Rauchmelders wurde ein Bewohner des Hauses auf den Brand aufmerksam. Er warf ein Tuch über den brennenden Topf und beförderte diesen ins Freie. Es wurde niemand verletzt. Durch den Brand wurden unter anderem die Dunstabzugshaube sowie Teile eines Küchenschrankes in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der entstandene Sachschaden auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell