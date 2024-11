POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Gemeindehaus

Polizeipräsidium Freiburg

In der Nacht von Donnerstag, 14.11.2024 auf Freitag, 15.11.2024, hebelten Unbekannte eine Tür auf, um in der Eisenbahnstraße in ein größeres Gemeindehaus zu gelangen. Im Gemeindehaus wurden mehrere Türen aufgebrochen und diverse Räumlichkeiten von den Unbekannten durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

