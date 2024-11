POL-FR: Brand in Wohngebäude - Einfamilienhaus - kurzfristig starke Rauchentwicklung - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 13.11.2024, gegen 10.30 Uhr, wurde eine 83-jährige Frau Opfer eines Geldwechseltricks. In der Adolf-Senger-Straße, in Höhe einer Schule, wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen und gebeten Geld zu wechseln. Die hilfsbereite 83-Jährige wechselte Kleingeld und bemerkte erst später, dass der unbekannte Mann in einem wohl günstigen Moment das Scheingeld aus ihrer Geldbörse zog. ...

