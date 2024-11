Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Trickdiebe unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.11.2024, gegen 10.30 Uhr, wurde eine 83-jährige Frau Opfer eines Geldwechseltricks. In der Adolf-Senger-Straße, in Höhe einer Schule, wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen und gebeten Geld zu wechseln. Die hilfsbereite 83-Jährige wechselte Kleingeld und bemerkte erst später, dass der unbekannte Mann in einem wohl günstigen Moment das Scheingeld aus ihrer Geldbörse zog. Der unbekannte Mann soll etwa 1,60 Meter groß sein, hatte schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Er trug dunkle Kleidung. Er sei mit einem weißen Kleinwagen davongefahren.

Am gleichen Tag, aber schon gegen 09.45 Uhr, betrat ein Unbekannter die Räumlichkeiten einer Klinik in der Großfeldstraße und gab sich dort als Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes aus. Der angebliche Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes wollte das Spendenglas, welches in der Klinik steht, abholen. Mitarbeiter der Klinik wurden misstrauisch und informierten die Polizei. Bevor die Polizei vor Ort eintraf, entfernte sich der unbekannte Mann ohne Diebesgut aus der Klinik. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,65 Meter groß, schwarze kurze Haare, trug eine dunkelblaue Bomberjacke und eine dunkelblaue Hose.

Gegen 17.58 Uhr, kurz vor Ladenschluss, betraten ein Mann und eine Frau einen Telefonladen in der Karl-Fürstenberg-Straße. Sie verwickelten die Verkäuferin in ein intensives Gespräch und bedrängten sie derart, dass die Verkäuferin nur noch eine eingeschränkte Sicht auf das restliche Ladengeschäft hatte. Dadurch gelangte wohl ein zweiter Mann in das Ladengeschäft. Die Verkäuferin nahm Geräusche aus dem Lagerraum wahr und wollte nach dem Rechten sehen. Dies sei aktiv von dem ersten Mann und der Frau verhindern worden. Kurz darauf rannte der zweite Mann aus dem Lagerraum und flüchtete aus dem Geschäft. Danach rannten der erste Mann und die Frau ebenfalls aus dem Geschäft. Über die Karl-Fürstenberg-Straße rannten die drei Personen in Richtung Oberrheinplatz. Aus dem Lagerraum wurden mehrere Mobiltlelefone im Wert von über 10.000 Euro entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die drei Personen werden wie folgt beschrieben:

Frau: Etwa 1,60 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, trug eine dunkelbraune Jacke und einen um den Kopf gewickelten Schal.

Erster Mann: Etwa 1,75 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, dunkel gekleidet.

Zweiter Mann: Etwa, 1,60 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, Oberlippenbart, dunkel gekleidet, hatte eine größere Umhängetasche dabei.

Das Polizeirevier Rheinfelden vermutet einen Tatzusammenhang aller drei Vorfälle und sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den drei Personen geben können. Das Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07623 74040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell