Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kind rennt auf Fahrbahn und wird von Pkw angefahren

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.08.2024, gegen 19.20 Uhr, soll ein 7-jähriges Mädchen hinter einem auf der Fahrbahn abgestellten Pkw in der Hauptstraße, im Bereich des Mattenweges, auf die Fahrbahn gerannt sein. Dabei wurde das Kind von der linken Fahrzeugseite eines in Richtung Degerfelden fahrenden 28-jährigen Pkw-Fahrers erfasst. Das Kind stürzte auf die Fahrbahn. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchungen vom Rettungsdienst in die Kinderklinik gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

