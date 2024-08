Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Unfallflucht auf Verbindungstraße - Lkw kippt um - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf der Verbindungsstraße "Am Golfplatz" zwischen Bamlach und der Kalte Herberge kippte am Dienstag, 20.08.2024. gegen 09.00 Uhr, ein Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 12-Tonnen um, nachdem er einem entgegenkommenden Pkw ausgewichen sei. Der Lkw-Fahrer befuhr den Verbindungsweg von Bamlach kommend in Richtung Bundesstraße (Kalte Herberge), als er abbremsen musste, da ihm an einer Engstelle ein Pkw entgegengekommen sein soll. Der Lkw-Fahrer wich nach rechts aus, geriet dabei in einen Entwässerungsgraben, weshalb der Lkw auf die rechte Fahrzeugseite umkippte. Der Lkw musste in der Folge von zwei Spezialfahrzeugen geborgen werden. Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

