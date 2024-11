Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Versuchter Aufbruch von "Vapeautomat"

Freiburg (ots)

Ein Zeuge verhinderte am Donnerstag, 14.11.2024, gegen 23.20 Uhr, einen Aufbruch eines "Vapeautomat". Der Zeuge befand sich in der Wallstraße und stellte zwei vermummte Personen fest, welche sich bei einem an einem Friseursalon angebrachten "Vapeautomat" zu schaffen machten. Die beiden Vermummten nahmen den Zeugen wahr und flüchteten durch das Metzgertörle in Richtung Kaiserstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. An dem "Vapeautomat" konnten Hebelspuren festgestellt werden. Nach Sachlage wurde nichts aus dem Automaten entwendet.

