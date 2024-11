Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Geld von Kassiererin gefordert - Täter flüchtet ohne Beute - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Mann soll am Mittwoch, 13.11.2024, gegen 17.50 Uhr, eine Kassiererin eines Drogeriemarktes unter Drohungen aufgefordert haben ihm das Bargeld aus der Kasse zu übergeben. Der unbekannte Mann betrat den Drogeriemarkt in der Kaiserstraße und habe sich auf direktem Weg zur Kasse begeben. Dort sprach er die Kassiererin an, dass er Geld habe wolle und griff an die Kasse. Die Kassiererin schrie den Unbekannten an, welcher dann ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete. Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,90 Meter groß, normale Statur, braune Augen, Gesicht maskiert, dunkle Bekleidung.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und erhofft sich Hinweise zu dem Unbekannten, da sich während der Tatausführung mehrere Kunden im Eingangsbereich des Drogeriemarktes aufgehalten haben sollen. Sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen zu den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07741 8316-0 oder das Polizeirevier Waldshut-Tiengen 07751 8316-531 (24 h) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell