POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Sahlenburg - vier Personen verletzt, zwei davon schwer

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstagabend (02.05.2024) kam es gegen 21:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Sahlenburger Straße. Ein 43-jähriger Cuxhavener geriet hierbei aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW eines 27-jährigen Cuxhaveners. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeugführenden schwer sowie zwei Mitfahrende des 27-jährgen Cuxhaveners (32 und 20 Jahre alt) leicht verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Beide müssen abgeschleppt werden.

