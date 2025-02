Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufkleber an Parteibüro

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte brachten auf einem Parteibüro in der Wilhelmstraße am Montag zwischen 00.50 Uhr und 17.40 Uhr Aufkleber an einem Schaufenster an. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der politisch motivierten Sachbeschädigung ein. Zeugen, die Hinweise geben können, wer einen grünen und blauen Aufkleber an dem Parteibüro angebracht hat, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0042961/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell