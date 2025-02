Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trickdiebe geben sich als Handwerker aus - die Polizei warnt

Eichsfeld (ots)

Seit Montagnachmittag ermittelt die Polizei in mehreren Fällen, in denen sich Trickdiebe als Handwerker ausgegeben haben und sich jeweils unter einem Vorwand Zutritt in Wohnungen verschafften. Die Vorfälle ereigneten sich im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr in Breitenworbis und in Leinefelde.

Um in die Wohnungen zu gelangen, waren die Trickdiebe erfinderisch: ein vermeintlicher Rohrbruch, eine angebohrte Wasserleitung oder aber eine Überprüfung der Wasserqualität nannten sie als Vorwände.

Nachdem sich die Trickdiebe durch die Täuschung ihres Gegenübers Zugang in deren Wohnungen verschafft haben, beschäftigten die Täter die Bewohner meist im Badezimmer. In dieser Zeit durchsuchten die Unbekannten schließlich die Wohnräume nach Bargeld und Wertgegenständen. In den am Montag bekannt gewordenen Fällen erbeuteten die Täter Bargeld und teils Schmuck. Anschließend flüchteten sie aus der Wohnung.

Die Polizei im Eichsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen, sicherte Spuren und warnt nun vor derartigen Maschen, bei denen es die Trickdiebe vor allem auf Senioren abgesehen haben: Trickdiebe täuschen Notlagen vor oder geben sich mitunter als Handwerker oder Amtspersonen aus, um Zutritt in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen und sie zu bestehlen. Die Polizei rät Ihnen, stets misstrauisch zu sein. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Gestatten Sie Handwerkern nur dann Zutritt in ihre Wohnungen, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder ihre Hausverwaltung diese, gegebenenfalls schriftlich, angekündigt hat. Wählen Sie im Notfall die Notrufnummer 110.

Weitere Hinweise und Maschen der Trickdiebe finden Sie auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention: LINK https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/senioren-im-fokus-von-falschen-handwerkern/

Die Polizei im Eichsfeld bittet nun zu den genannten Fällen um Zeugenhinweise. Bei den Trickdieben soll es sich bisherigen Ermittlungen zufolge um zwei männliche Personen gehandelt haben. Diese waren dunkel gekleidet und sprachen gebrochen deutsch.

Wer hat etwas beobachten? Wer kann Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen? Wer hat möglicherweise ein Fahrzeug bemerkt, welches durch die Täter genutzt wurde?

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

