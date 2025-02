Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetall-Diebe in Elektrofirma aktiv

Bad Langensalza (ots)

Am vergangenen Wochenende verursachten Unbekannte mehrere tausend Euro Beuteschaden bei einer Firma in Bad Langensalza. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen drangen der oder die Täter in das Gebäude einer Elektrofirma Zum Homburger Feld ein. Die Einbrecher erbeuteten diverse Kabel und Werkzeuge. Wer hat etwas beobachtet? Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0042648

