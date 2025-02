LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Nordhausen (ots) - Auf ein weißes Mountainbike des Herstellers Scott hatten es unbekannte Diebe in Nordhausen abgesehen. Der oder die Täter verschafften sich im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 9. Februar, und Sonntag, 16. Februar, gewaltsam Zutritt in den Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Hardenbergstraße, aus welchem sie das Mountainbike erbeuteten. Wer Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Mountainbikes ...

mehr