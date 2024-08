Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrer entfernt sich vom Unfallort

Minden (ots)

(TB) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer sowie einem Auto wurde eine Streifenwagenbesatzung am Samstagnachmittag (03.08.) entsandt. Bevor die Beamten eintrafen, hatte sich der junge Radler bereits vom Unfallort entfernt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 23-jähriger Mindener mit seinem Soda gegen 16:10 Uhr die Brüderstraße in Richtung Königswall. Als sich der Auto-Fahrer der Brüderstraße 26 näherte, kam von rechts aus der Hofeinfahrt ein Fahrradfahrer angefahren, der seitlich in den Wagen fuhr. Nachdem sich die beiden Unfallbeteiligten kurz austauschten, flüchtete der Radler zu Fuß in Richtung Königswall. Sein Fahrrad ließ er zurück. Der junge Fahrer wird auf circa 13 Jahre geschätzt und hatte dunkle kurze Haare.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen beziehungsweise dem Fahrradfahrer machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler des Verkehrskommissariats zu wenden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell