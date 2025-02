Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 07.02.2025 12:00 Uhr bis Sonntag, 09.02.2025 12:00 Uhr

Buchholz (ots)

Hausverbot in der Kneipe

Gegen 00:35 Uhr kam es am Samstagmorgen in der Kneipe Kö-pi 11 zu Streitigkeiten mit einem stark alkoholisierten Gast, da er seine Getränke nicht bezahlen wollte. Ihm wurde ein Hausverbot ausgesprochen, dem er nicht nachkommen wollte. Da er sich aggressiv verhalten hat, wurde die Polizei hinzugerufen, die ihn nur unter Widerstand hinausbegleiten konnte.

Helmstorf - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Samstagmittag wurde ein 30-jähriger Mann auf seinem E-Scooter in der Jesteburger Straße kontrolliert. Er fiel der Polizei auf, da er kein Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter befestigt hatte.

Wer mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum fahren möchte, muss für diesen grundsätzlich eine Haftpflichtversicherung abschließen und dies mit einem Versicherungskennzeichen auf dem E-Scooter kenntlich machen.

Dem Fahrzeugführer droht nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Polizei bittet alle Bürger/innen, sich vor der Anschaffung von sog. Elektrokleinstfahrzeugen, über die rechtlichen Voraussetzungen zu informieren.

Seevetal - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Alten Postweg versuchten unbekannte Täter am Samstagabend gegen kurz nach 18 Uhr in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hierfür begaben sie sich über ein verschlossenes Gartentor in den rückwärtigen Garten und hebelten hier an zwei Terrassentüren. Aus bisher unbekannten Gründen lassen sie von der weiteren Tatbegehung ab und flüchten über die Nachbargrundstücke in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Asendorf - Schlägerei beim Faslam

Während der Faslamsveranstaltung in Asendorf kam es zu Streit zwischen einigen Partygästen. Als die drei späteren Opfer die Veranstaltung gegen 02:20 Uhr verlassen wollten, wurden sie von ca. 10 Personen angegriffen und mit Faustschlägen und Kopfnüssen so schwer verletzt, dass ein Opfer ins Krankenhaus verbracht werden musste.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat in Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171-7960 zu melden.

Winsen (Luhe) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag stellte ein Verkehrsteilnehmer seinen VW Sharan auf den Sandparkplatz des TSV Winsen am Borsteler Weg in Winsen (Luhe) ab. Zwischen 13:25 Uhr und 15:30 Uhr wurde dieser Pkw durch einen Unfall beschädigt. Als der Fahrer zurückkehrte, fand er einen Zettel mit einem Vornamen und einer Telefonnummer vor. Diese Telefonnummer ist jedoch nicht vergeben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Winsen (Luhe) unter 04171/7960.

BAB 39 - Falschfahrer

Am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Falschfahrer auf der BAB 39 in Fahrtrichtung Lüneburg zwischen den Anschlussstellen Winsen-Ost und Handorf.

Das Fahrzeug habe sich entgegen der Fahrtrichtung zu einem auf dem Standstreifen liegengebliebenen Pkw begeben. Die Überprüfung des Streckenabschnittes verlief negativ, jedoch konnten die eingesetzten Beamten ein Fahrzeug feststellen, welches auf die Beschreibung des Zeugen passt.

Gegen den 24-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Autobahnpolizei Winsen (L.) bittet Zeugen oder Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, sich bei dem PK BAB Winsen (L.) zu melden (04171-796200).

A7 Anschlussstelle Ramelsloh / Ohlendorfer Straße - aufgerissener Lkw-Tank

Ein aus Polen stammender Sattelzug befuhr Samstagmittag, gegen 12 Uhr die Ohlendorfer Straße und wollte an der Anschlussstelle Ramelsloh auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel auffahren.

Hierbei überschätzte der 53-jährige Fahrer aus Weißrussland sein fahrerisches Können, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen.

Bei der Kollision wurde der Tank an der Sattelzugmaschine aufgerissen, ca. 300 Liter Dieselkraftstoff traten aus. Durch die Freiwillige Feuerwehr Seevetal / Maschen wurde der betroffene Bereich gesichert und ein Eindringen des Kraftstoffs in das Erdreich verhindert.

Die Ohlendorfer Straße und die Anschlussstelle Ramelsloh in Fahrtrichtung Kassel mussten für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es in dem Zeitraum nicht.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hittfeld - Rasant unterwegs

Am Sonntagvormittag führten Beamte der Polizei Seevetal eine Geschwindigkeitsmessung im Maschener Kirchweg durch.

In der 30-km/h Zone war ein 18-jähriger Seevetaler mit gemessenen 79 km/h trauriger Spitzenreiter. Als Fahranfänger drohen ihm nun 2 Punkte, 400 Euro Bußgeld, 1 Monat Fahrverbot sowie ein Aufbauseminar und eine Verlängerung der Probezeit um 2 Jahre.

